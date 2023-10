Tina Turner - „Queen of Rock ‘n’ Roll’

За да отпразнува 50-годишнината от началото на емблематичната солова кариера на Tina Turner, огромната компилация от 55 песни - „Queen of Rock ‘n’ Roll’ съставя невероятна антология на легендарната солова кариера на Tina чрез нейните сингли.

От нейния кавър на „Whole Lotta Love“ до ремикса на Kygo на „What’s Love Got to Do With It“ през 2020 г., това е първият път, когато цялата ѝ колекция от сингли е издадена като един комплект и излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

Наличен за предварителна поръчка сега, той ще бъде издаден на 24 ноември. Предлага се като комплекти от три CD и 5 плочи, както и дигитално на винил с 12 песни. Всички комплекти идват с представяне от Bryan Adams - нейн дългогодишен приятел и сътрудник.

Първото издание на Тina, като соло изпълнител е албумът от 1974 г. „Tina Turns The Country On!“, докато все още е на турнета и издава албуми в дует – „Ike & Tina Turner Revue“. През 1975 г. при издаването на втория ѝ албум – „Acid Queen“ – нейният кавър на „Whole Lotta Love“ на Led Zeppelin е издаден, което поставя началото на този сет и включва дуети с други легендарни изпълнители като David Bowie, Bryan Adams, Eric Clapton и Rod Stewart, както и някои от най-незабравимите и известни поп и рок сингли на всички времена като „What's Love Got To Do With It“, „Private Dancer“, „We Don’t Need“ Друг герой“, „The Best“, „Steamy Windows“, „I Don’t Wanna Lose You“, „Disco Inferno“, за да назовем само няколко.

За да отпразнува заветът на неоспоримата и неподражаема кралица на рокендрола, тази колекция включва и нова версия на „Something Beautiful Remains“, преименувана просто на „Something Beautiful“. Песента е преработена от легендарния продуцент и дългогодишен сътрудник на Tina, Terry Britten и е емоционална и подходяща последна почит към силата на нейното наследство, което Terry направи малко след нейната смърт и той казва: „Скъпа Tina, работата ми с теб никога не може да се повтори, но в сърцето ми остава нещо красиво. С любов, Terry”.

Тina е почитана по целия свят, вдъхновявайки милиони чрез собствената си лична история, пеенето, танците си и не само, нейното музикално наследство е колекция от някои от най-известните песни на всички времена.

Тя безспорно е един от най-важните артисти, вдъхновяващи някога, наред с много други. Beyoncé, която присъства на събитието в чест на Tina в “Kennedy Center Honours” през 2005 г. каза: „Никога няма да забравя първия път, когато те видях [Tina Turner] да пееш, никога в живота си не бях виждалa жена толкова могъща, толкова безстрашна и толкова страхотна” (гледайте нейния трибют тук), както и съвместното им изпълнение на „Proud Mary”, което се смята за един от най-емблематичните моменти на наградите Grammy. Гледайте ТУК.

Тina е продала над 200 милиона записа и има десет хит сингъла в Обединеното кралство в топ 10 и девет албума в Обединеното кралство в топ 10 и е първата изпълнителка, която има хит в топ 40 за шест последователни десетилетия в Обединеното кралство. Комбинираните ѝ албуми са 20 - кратно платинени в Обединеното кралство и 9 - кратно платинени в САЩ, като същевременно постигат огромни продажби в целия свят. Тя е спечелила 8 награди Grammy и е номинирана за 25 награди. Въведена е в Залата на славата на рокендрола през 1991 г., има звезди на Холивудската алея на славата и Алеята на славата в Сейнт Луис. Нейното турне Break Every Rule от 1988 г. счупи световния рекорд за най-много плащаща публика на солов концерт със 184 000 на Маракана в Рио де Жанейро и списание Rolling Stone я определи за №17 в 100-те най-велики певци на всички времена и №63 в 100 Най-великите артисти на всички времена.

И все пак, независимо от всички успехи и слава през кариерата си, Тina остава обожавана, заради човека, който беше. В красивия и личен предговор на Bryan Adam той обобщава перфектно ефекта, който тя е имала върху него и се отразява на толкова много хора по света...„От неизвестността до сцените в Обединеното кралство и Европа, признавам Tina за това, че промени хода на живота ми и съм толкова благодарен, че споделих част от нейното ценно време. Тя беше природна сила, никой не притежаваше нейната енергия или глас, предполагам, че е подходящо да се каже, това е само любов и това е всичко.

Снимка: Орфей Мюзик

Queen of Rock ‘n’ Roll

5LP

Side 1

Whole Lotta Love (1975)

Acid Queen (1976)

Root, Toot Undisputable Rock’n Roller (1978)

Viva La Money (1978)

Sometimes When We Touch (1979)

Music Keeps Me Dancin’ (1979)

Side 2

Let’s Stay Together (1983)

Help (Edit) (1984)

What’s Love Got To Do With It (1984)

Better Be Good To Me (1984)

Private Dancer (1984)

I Can’t Stand The Rain (1985)

Side 3

Show Some Respect (1985)

We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) (1985)

One Of The Living (1985)

It’s Only Love (with Bryan Adams) (1985)

Typical Male (1986)

Two People (1986)

Side 4

What You Get Is What You See (1987)

Girls (1987)

Break Every Rule (1987)

Paradise Is Here (1987)

Afterglow (1987)

Side 5

Tearing Us Apart (with Eric Clapton)

Addicted to Love (Live in Europe) (1988)

A Change is Gonna Come (Live in Europe) (1988)

Tonight (with David Bowie) (Live in Europe) (1988)

River Deep, Mountain High (Live in Europe) (1988)

Side 6

The Best (Edit) (1989)

Steamy Windows (1989)

I Don’t Wanna Lose You (1989)

Look Me In The Heart (1990)

Foreign Affair (Edit) (1990)

Side 7

Be Tender With Me Baby (1990)

It Takes Two (with Rod Stewart)

Nutbush City Limits (The 90’s Version) (1991)

Love Thing (1991)

Way Of The World (1991)

Side 8

I Want You Near Me (1992)

I Don’t Wanna Fight (1993)

Disco Inferno (1993)

Why Must We Wait Until Tonight? (1993)

Proud Mary (1993)

Side 9

Goldeneye (1995)

Whatever You Want (1996)

On Silent Wings (1996)

Missing You (1996)

In Your Wildest Dreams (with Barry White) (1996)

Cose della Vita (with Eros Ramazzotti)

Side 10

When The Heartache Is Over (1999)

Whatever You Need (2000)

Open Arms (2004)

Teach Me Again (with Elisa) (2017)

What’s Love Got to Do With It (Kygo remix) (2020)

Something Beautiful (2023 Version)

3CD/Digital/Streaming

CD1

Whole Lotta Love Acid Queen Root, Toot Undisputable Rock ‘n’ Roller Viva La Money Sometimes When We Touch Music Keeps Me Dancin’ Let’s Stay Together Help What’s Love Got To Do With It Better Be Good To Me Private Dancer I Can’t Stand The Rain Show Some Respect We Don’t Need Another Hero (Thunderdome) One Of The Living It’s Only Love (with Bryan Adams) Typical Male Two People What You Get Is What You See Girls

CD2

Break Every Rule Paradise Is Here Afterglow Tearing Us Apart (with Eric Clapton) Addicted to Love (Live in Europe) A Change is Gonna Come (Live in Europe) Tonight (with David Bowie) (Live in Europe) River Deep, Mountain High (Live in Europe) The Best (Edit) Steamy Windows I Don’t Wanna Lose You Look Me In The Heart Foreign Affair Be Tender With Me Baby It Takes Two (with Rod Stewart) Nutbush City Limits (The 90’s Version) Love Thing Way Of The World

CD3

I Want You Near Me I Don’t Wanna Fight Disco Inferno Why Must We Wait Until Tonight? Proud Mary Goldeneye Whatever You Want On Silent Wings Missing You In Your Wildest Dreams (with Barry White) Cose della Vita (with Eros Ramazzotti) When The Heartache Is Over Whatever You Need Open Arms Teach Me Again (with Elisa) What’s Love Got to Do With It (Kygo remix) Something Beautiful (2023 Version)

1LP

Side 1

What’s Love Got To Do With It

Let’s Stay Together

Private Dancer

We Don’t Need Another Hero (Thunderdome)

Nutbush City Limits (The 90s Version)

River Deep, Mountain High (Live in Europe)

Side 2

Steamy Windows

I Don’t Wanna Lose You

I Don’t Wanna Fight

When The Heartache Is Over

Proud Mary

The Best