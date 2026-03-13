Pussycat Dolls се събраха и пуснаха нов сингъл

Групата Pussycat Dolls се събра като трио.

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts и Kimberly Wyatt имат нов сингъл.

Парчето "Club Song" дебютира онлайн на 12 март в YouTube канала на The Pussycat Dolls.

Това е първи сингъл за групата след "React" от 2020 г.

В допълнение към новия сингъл триото ще преиздаде албумите си PCD и Doll Domination на 8 май. Първият ще бъде издаден на винил и в дигитален формат с две нови неиздавани песни, а вторият ще бъде достъпен за първи път на два черни винила.

За да отбележи събирането си групата ще направи турне под името PCD Forever с 53 дати за концерти, в някои от които ще участват Lil Kim и Мia. Турнето започва на 5 юни в Палм Дезърт. То ще направи спирки във Финикс, Тампа, Ню Йорк и Далас, а на 9 септември певиците ще бъдат в Копенхаген. Обиколката включва дати в Европа и Великобритания и ще завърши в лондонската арена O2 на 13 октомври.

Източник: БТА