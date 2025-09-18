Променяме се завинаги със "Злосторница: Част 2" в кината от 21 ноември

Нито едно добро дело не остава ненаказано! След като плени въображението на милиони зрители по целия свят и се превърна в един от най-вълнуващите музикални спектакли на големия екран, на 21 ноември "Злосторница" се завръща в кината с още по-грандиозното и впечатляващо продължение – "Злосторница: Част 2".

Филмът бележи епичния завършек на историята на Елфаба и Глинда и обещава кулминация, която ще промени завинаги начина, по който гледаме на забележителния приказен свят на Оз.

"Злосторница: Част 2" проследява дълбоките последици от решенията и действията на Елфаба и Глинда – Оз се раздира от конфликти, нови съюзи се градят и рушат, а границите между доброто и злото се размиват завинаги. Докато Елфаба, преследвана от властите, поема по опасен път, за да освободи потиснатите и да защити истината, Глинда е изправена пред изпитанието на живота си – да използва влиянието си за нещо повече от лична слава. Въпреки топлите им чувства една към друга, напрежението между тях неумолимо расте и води до решения с огромна тежест, а направените избори ще определят не само тяхната съдба, но и бъдещето на целия Оз.

Новият трейлър на "Злосторница: Част 2" ни отвежда още по-дълбоко в невероятния свят на Елфаба и Глинда, в който красотата и магията постепенно отстъпват място на оркестрирания от Вълшебника надвиснал мрак, предвещаващ неминуемия разлом между двете приятелки. Границите между добро и зло се размиват, всяко решение е съдбоносно, а напрежението и емоцията се преплитат с забележителната хореография, невероятната музика и отличните изпълнения на Синтия Ериво и Ариана Гранде. Всичко това подсказва, че ни очаква истински киноспектакъл – зрелищен, но и дълбоко човешки, способен да докосне сърцата и да провокира въображението ни.

Режисьор на "Злосторница: Част 2" е Джон М. Чу (Луди богаташи, Във висините), а сценарият е на Уини Холцман и Дейна Фокс – по мюзикъла Wicked на носителя на „Оскар“ и „Грами“ Стивън Шварц и Уини Холцман, вдъхновен от романа Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West на Грегъри Магуайър, от своя страна базиран на безсмъртния Вълшебникът от Оз на Л. Франк Баум. Продуценти са Марк Плат и Дейвид Стоун. В ролите са Синтия Ериво, Ариана Гранде, Мишел Йео, Джонатан Бейли, Джеф Голдблум, Итън Слейтър, Мариса Боуд, Боуен Йънг, Питър Динклидж и др.

Променяме се завинаги със "Злосторница: Част 2" в кината от 21 ноември на 2D, 3D, 4DX и IMAX. Дублиран и субтитриран.