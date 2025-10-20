Шимпанзетата са най-близките ни роднини сред животните – очарователни, умни, социални, игриви… Но този януари нещо не е наред с Бен! Запознайте се с "Примат" – изключително напрегнат хорър трилър на режисьора Йоханес Робъртс (47 Meters Down), който разкрива драматичен и емоционален сблъсък между човек и природа.

Филмът разказва за младата студентка Луси, която се прибира у дома за лятната ваканция и се събира отново със семейството си – и с техния необичаен домашен любимец, шимпанзето Бен. След инцидент, при който Бен е ухапан от диво животно, поведението му започва да се променя. Някога игрив и дружелюбен, той става агресивен и непредсказуем. Когато насилието ескалира, спокойният дом се превръща в капан, а Луси и близките ѝ трябва да намерят начин да оцелеят срещу същество, което вече не разпознават.

Снимка: Форум Филм България

Трейлърът на "Примат" показва семейната и приятелска идилия насред спиращата дъха красота на Хавай, но бързо ни потапя в ужаса на побеснялата природа. Филмът задава въпроса кой е истинското чудовище – Бен или хората, които са го отгледали извън естествената му среда. Едновременно жертва и хищник, Бен се превръща в най-страшното създание от всички. Примат комбинира интензивен реализъм, емоционален хаос и животински инстинкт, създавайки хорър, който е еднакво психологически и визуално напрегнат.

Режисьор на "Примат" е Йоханес Робъртс (47 Meters Down, Resident Evil: Welcome to Raccoon City), който е и сценарист заедно с Ърнест Риера. Продуценти са Уолтър Хамада, Джон Ходжис и Брадли Пилц, а в ролите са Джони Секуоя, Джесика Александър, Виктория Уайънт, Джия Хънтър, носителят на „Оскар“ Трой Коцур и др.

"Примат" ще ни намери в кината от 9 януари.