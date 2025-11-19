Приключението отново ни зове със "Смелата Ваяна" – от 10 юли в кината

На 10 юли поемаме на пътешествие отвъд хоризонта със "Смелата Ваяна" – игралната адаптация на една от най-обичаните истории на Дисни. С впечатляваща визуална реализация, автентична атмосфера и оживелите любими персонажи, филмът обещава да потопи зрителите в един по-реален, по-мащабен и още по-вълнуващ свят.

Първият трейлър вече е тук – ярък, изпълнен с енергия и дух, той ни връща към дръзката мечта на Ваяна да прекоси океана и да последва гласа на съдбата си. Смелата Ваяна ни пренася от спокойните брегове на острова до бурния, жив океан, където всяка вълна носи предизвикателство, а всяка стъпка е част от ново пътешествие.

В ролята на Ваяна влиза младата Катрин Лага'ая, която впечатлява с присъствие, сила и неподправена чувствителност. До нея стои Дуейн Джонсън, завръщащ се като легендарния полубог Мауи – символ на смелост, хаос и неподражаем чар.

Режисьор на "Смелата Ваяна" е Томас Кейл, чието усещане за ритъм, емоция и размах превърна мюзикъла „Хамилтън“ в световен феномен. Сценарият е дело на Джаред Буш и Дейна Леду Милър – творци, които добре познават магията на семейното кино и силата на вдъхновяващия разказ.

Снимка: Форум Филм България

"Смелата Ваяна"обещава да бъде зрелищно, сърдечно и дълбоко човешко приключение – история за смелостта да чуеш вътрешния си глас, да се довериш на непознатото и да откриеш кой си всъщност.

Приключението отново ни зове. "Смелата Ваяна" – от 10 юли 2026 само в кината.