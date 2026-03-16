Прераждаме се със "Спайдър-мен: Нов ден" от 31 юли

След историческия успех на "Спайдър-Мен: Няма път към дома", неповторимият, по съседски дружелюбния герой на квартала се завръща на големия екран със свръхочаквания "Спайдър-мен: Нов ден" – приключение, което отваря нова глава в живота на Питър Паркър и неговото иконично алтер его.

Следвайки традицията, която превърна Спайдър-мен в символ за поколения фенове, филмът ни потапя в по-зрял, по-опасен и непредсказуем свят, където Питър трябва да балансира личните си избори с тежестта на отговорността си като Спайдър-мен, докато нова опасност поставя на изпитание границите на силата и морала му.

Четири години след събитията в Няма път към дома, вече съзрелият Питър живее изцяло сам, след като доброволно е изтрил себе си от живота и спомените на любимите си хора. Превърнал се в защитник на Ню Йорк, където никой вече не го познава, той отдава целия си живот на опазването на града. Но интензивността на задачите води до изненадваща физическа еволюция, която застрашава съществуването му, докато мистериозна вълна от престъпления поражда един от най-мощните противници, с които някога се е срещал.

Пред какво точно се изправят Питър и Спайдър-мен ни разкрива първият трейлър на Спайдър-мен: Нов ден, чиято премиера се превърна в глобално събитие, обединяващо почитатели на героя от всички континенти. В рамките на 24 часа специално подбрани суперфенове разкриха отделни фрагменти от трейлъра в реално време, последователно „подавани“ от страна на страна, докато кулминацията се състоя преди броени минути в Ню Йорк с участието на звездата Том Холанд. Емпайър Стейт Билдинг бе озарен в емблематичното червено и синьо на Спайдър-мен, отбелязвайки началото на истински Нов ден за феновете по света.

Снимка: Форум Филм България

А самият трейлър обещава всичко, което очакваме от Спайдър-мен – емоционална драма, зрелищен екшън и впечатляващ визуален спектакъл, в който познати лица се преплитат с нови предизвикателства. С характерната енергия и дух на героя, кадрите загатват за приключение, което остава вярно на традицията, но смело поема в нова посока.

Режисьор на "Спайдър-мен: Нов ден" е Дестин Даниъл Кретън (Шан-Чи и легендата за десетте пръстена), по сценарий на Крис МакКена и Ерик Съмърс. Продуценти са Кевин Файги, Ейми Паскал, Ави Арад и Рейчъл О’Конър. Изпълнителни продуценти са Луис Д’Еспозито и Дейвид Кейн. В ролите са Том Холанд, Зендeя, Сейди Синк, Джейкъб Баталон, Джон Бърнтал, Трамел Тилман, Майкъл Мандо, Марк Ръфало и др.

Прераждаме се със "Спайдър-мен: Нов ден" от 31 юли в кината и IMAX. Дублиран и субтитриран.