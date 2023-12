Предпразнично шоуто "От 10 до 2 с Нейа" завърши с участието на Надежда Ковачева - тазгодишната носителка на титлата "Гласът на България".

18-годишната певица от отбора на Миро, която спечели преди дни телевизионното шоу за таланти, сподели емоциите си със слушателите на радио N-JOY.

Тя разкри, че все още е в еуфория и не може да повярва какво й се е случило. В разговора Надежда се върна назад към старта на музикалното си приключение.

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата.