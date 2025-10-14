Polia разкри нов сингъл

Изгряващата поп изпълнителка Polia се завръща с ново, зарибяващо парче - "Likeable".

Песента е едновременно закачлива, уверена и изпълнена с потенциал, съчетавайки модерно поп звучене с дръзко, самоутвърждаващо послание.

В "Likeable" Polia влиза в ролята на музата - момичето, което остава в ума на всеки, след като го срещне. Лириката рисува игрив и самоуверен образ: „I’m so likeable, double sweet sensation / I’m so likeable, like a honey dream“ - припев, който веднага се запечатва в съзнанието и носи усещането за лекота, чар и сила.

Песента разглежда тръпката от вниманието и играта на привличане, без излишна драма. С лекота и чувство за хумор Polia описва ситуации, в които неволно приковава вниманието и се превръща в обект на възхищение, като в същото време запазва собствената си независимост. С редове като „Had a couple other guys stuck in the same situation“, тя показва самоувереност и свобода, без да губи закачливия тон.

Музикално сингълът съчетава плавни мелодии, модерна продукция и ритъм, който веднага те кара да се поклащаш. "Likeable" е не просто песен, а усещане - сладко, самоуверенно и неустоимо.

Музика и текст: Искрен Тончев - Iskrata, Поля Иванова.

Аранжимент: Искрен Тончев - Iskrata

MUZE Music вярва в артисти, склонни да влагат сърце, енергия и индивидуалност в своята музика – точно затова решава да застане зад Polia, като неин продуцент.

"Likeable" излиза във вторник, (14.10), в 19:00 ч. в официалния YouTube канал на Polia. Издава се от MUZE Music.