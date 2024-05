Поли Генова сподели подробности за конкурса New University Talent

Под мотото „Ти задаваш тона“, Нов български университет и bTV Radio Group дадоха старт на конкурс за нова авторска песен „New University Talent“.

Инициативата има за цел да популяризира младите таланти, да създаде първите им професионални записи и да насърчи обучението по музика в България. В първото издание се включиха повече от 80 участници, като до финала на конкурса бяха допуснати 15.

Доказалата се като безспорен талант Поли Генова е член на журито и гостува в студиото на радио N-JOY, за да разкаже детайли за музикалната надпревара.

Тя сподели как се чувства в тази роля, кой още е в журито, какво е хубавото на подобни конкурси, както и как слушателите могат да станат част от финалната оценка на участниците.

Наградите включват възможност за участие в музикален уъркшоп с утвърден български артист, професионален звукозапис на песента и заснемане на Production Video в Радио-телевизионния център на НБУ. Освен това, победителите ще получат шанса да се представят пред широката публика чрез галаконцерт, излъчван в дигиталните канали на НБУ и да се включат в ефирите на bTV Radio Group.

Един изпълнител ще получи и специалната награда на bTV Radio Group за артистично присъствие, майсторско владеене на музикални техники и подходящото им прилагане в изпълнението, стилна визия и отлични комуникационни умения, съчетани в единен професионален подход към представянето.

Гласувайте на www.talent.nbu.bg и чуйте разговора с Поли Генова в аудиофайла на страницата.