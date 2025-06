Днес Поли Генова гостува на радио N-JOY.

Поводът талантливата певица и музикален продуцент да стане част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа е предстоящият финал на конкурса New University Talent, в който тя е член на журито.

Чуйте какво разказа Поли в аудиофайла на страницата.

Второто издание на конкурса, организиран от Нов български университет, с медийната подкрепа на bTV Radio Group, ще завърши с галаконцерт на 20 юни от 19:00 ч. сцената на Joy Station.

Водещи на вечерта ще бъдат популярната певица Мона и изпълнителят и радиоводещ Вензи. Режисьор на шоуто е известната българска хореографка и режисьор Анна Пампулова. Събитието е с вход свободен.

Ще бъдат връчени три награди:

Голяма награда на журито – професионален студиен запис и видеоклип

Награда на публиката – видеопродукция, заснета в Радио-телевизионния център на НБУ

Специална награда на bTV Radio Group

Музикалната компания Muze Music осигурява мениджмънт на песента, отличена от журито. Младият музикален лейбъл – Golden Eight Music ще сключи договор за продуцентство с един от изпълнителите.

Следете конкурса на: www.talent.nbu.bg и в социалните мрежи: Facebook, YouTube, Instagram и TikTok.