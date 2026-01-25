Playmen, Edward Maya и ALMA с общ трак

Клишето, че Балканите са люлка на музикални таланти е вярно.

Пример: новият сингъл „Sweet & Slow“ - музикално комбо между световно признатите гръцки DJ-и Playmen, румънският хитов продуцент и артист Edward Maya (“Stereo Love”) и нашата ALMA, която е и съавтор на парчето.

Песента носи характерното за Playmen и Edward Maya звучене, а меланхоличният вокал на ALMA го превръща в парадоксална музикална среща.

„Sweet & Slow“ отдава почит на вечните мелодии, като едновременно с това стои актуално и напълно в крак със съвременната клубна сцена.

„Искахме да създадем песен с носталгична атмосфера, но със свежо, модерно звучене. Крайният резултат отразява любовта ни към класическите мелодии и страстта ни към днешната музика, а уникалният глас на ALMA прави тази колаборация наистина специална“, споделят Playmen.

Edward Maya допълва, че съвместната работа с Playmen и ALMA е била изключително вдъхновяваща и че творческите им енергии са се слели в един запомнящ се и автентичен звук.

От своя страна ALMA разкрива, че сесиите с гръцките диджеи са й любими и че резултатът от колаборацията й с тях и Edward Maya e специален. Официалната премиера на „Sweet & Slow“ е днес, 23 януари, във всички дигитални платформи и отбелязва силна международна колаборация между артисти с доказано глобално присъствие.