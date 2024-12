Papi Hans гостува на радио N-JOY

Papi Hans беше гост в студиото на радио N-JOY.

Изпълнителят на "Песен за нея" стана част от шоуто "От 10 до 2" с Нейа.

Поводът за гостуването му е новият сингъл "Паркинга" и видеоклипът към него, който се появи онлайн преди 10 дни.

Повече от година Papi Hans изпълнява парчето на своите концерти и няма съмнение, че тя е любима на феновете и е една от най-очакваните премиери от предстоящия му албум "Цветовете на тъгата", който ще излезе на 20 декември и вече може да поръчате предварително на CD и плоча.

Всички песни от "Цветовете на тъгата", както и най-големите си хитове, Papi Hans ще представи на живо на 29 март в София.

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.