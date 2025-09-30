Папи Ханс обяви голям концерт догодина

В събота се проведе концертът на Папи Ханс в Античния театър в Пловдив, който се разпродаде месеци преди датата и беше последният посветен на албума му „Цветовете на Тъгата“ от така нареченото „Бяло турне“ – поредица концерти с дрескод – бяло.

Два часа Папи се раздава в типичния негов стил – „един човек – една сцена“ и в идеално планирана пауза обяви, че считано от този момент, официално се продават билети за концерта му на 30 май 2026 в най-голямата зала в страната.

Освен големия концерт, Папи обяви и скорошното излизане на чисто нов албум, който ще отвори нова страница в живота му.

Драматургията на обявяването беше брилянтна - в момента, в който Папи сподели новината за новия албум, от гърба на сцената се спусна огромен червен плащ със златно слънце в средата – визуалният код на новата му колекция от песни, която ще е озаглавена „Слънцето“.

В този момент всички посетители на концерта в Амфитеатъра в Пловдив осъзнаха, че печатите, сложени на ръцете им при влизане, са били всъщност със знака на албума – слънце. Публиката избухна в аплодисменти, а Папи й подари и първо изпълнение на пилотния сингъл от албума – „Невинна“, която вече циркулира в ТикТок.

„Подобно обявяване на албум досега не е имало“, коментират фенове. Но Папи Ханс е доказал, че е майстор на изненадите и знае как да създава вълнение.

Снимка: Вирджиния Рекърдс

Билети за концерта на 30 май 2026 в Arena 8888 Sofia тук.