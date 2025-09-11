Отправяме се на "Голямо дръзко красиво приключение" от 10 октомври в кината

Какво бихте направили, ако можехте да прекрачите прага на врата и да се върнете към най-важния и определящ момент от живота си? Бихте ли променили нещо?

Или просто бихте опитали да го разберете по-добре? На 10 октомври се присъединяваме към номинираните за „Оскар“ Марго Роби и Колин Фарел в "Голямо дръзко красиво приключение", което ще ни напомни, че спомените са способни да променят настоящето и да предефинират бъдещето.

По време на сватбата на общ приятел, Сара (Роби) и Дейвид (Фарел) се запознават, без да подозират, че пред тях предстои не просто вечер, изпълнена със забава и нови запознанства, но и че един необясним обрат на съдбата ще ги постави във фокуса на забележително фантастично приключение. Портал към миналото ще ги отведе обратно към моменти, които са ги оформили като личности – радостни, болезнени, неразбрани или все още незавършени. Но освен спомените, това пътуване ще им предложи възможност да се променят – и може би да открият бъдещето, което никога не са си представяли.

Отправяме се на "Голямо дръзко красиво приключение" от 10 октомври само в кината.

***

Снимка: Форум Филм България

Жанр: Драма, романтичен

С участието на: Марго Роби, Колин Фарел, Джоди Търнър-Смит, Били Магнусен, Лили Рейб, Сара Гадън, Кевин Клайн

Режисьор: Когонада

Сценарист: Сет Рийс

Продуцент: Брадли Томас, Райън Фридкин, Сет Рийс, Юри Хенли