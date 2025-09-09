„Отново на училище“ с Радио N-JOY: награди, усмивки и вдъхновение от нашите партньори

На 13 септември София Ринг Мол ще се превърне в най-горещата точка на есенния календар – защото Радио N-JOY отново кани всички ученици, родители и фенове на добрата музика и забавлението на своето традиционно събитие „Отново на училище“.

От 12:00 до 14:00 часа сцената до новите музикални стълби ще се изпълни с ритъм, емоции и безброй изненади – входът е свободен, а настроението гарантирано!

Награди, томболи и селфи провокации

Всеки гост на събитието „Отново на училище“ с Радио N-JOY ще се потопи в истински музикален празник, изпълнен с танци, усмивки и любими хитове от едни от най-обичаните звезди на България. Богатата музикална програма ще превърне началото на учебната година в незабравимо преживяване.

Но това не е всичко! Всеки присъстващ ще получи подаръци и ще има възможност да участва в ексклузивни томболи с атрактивни награди. Очакват ви и свежи селфи провокации, които ще направят деня още по-цветен – защото най-добрите истории започват с музика, усмивка и щипка магия.

Партньори, които правят есента по-цветна

Събитието не би било същото без подкрепата на вдъхновяващи партньори:

• Езикова школа „Престиж“ – предлага онлайн курсове по английски и немски език, започващи на 27 септември. Онлайн курсове в „Престиж“ са с преференциални, по-ниски такси. По време на събитието участниците могат да спечелят много награди, включително една година безплатно обучение. Повече на www.prestige.bg.

• Florina и Пес Патрул – ще зарадват малки и големи с новите плодови мусове, направени със 100% плодово съдържание и без добавени захари. Очакват ви вкусни изненади и вдъхновение за всяка нова мисия.

• Generali – партньор на вдъхновението, който ще подари страхотен велосипед на един от участниците. Наградата ще бъде връчена от Йордан Йовчев – символ на спортния дух и постоянството.

Защо го правим?

Защото Радио N-JOY вярва, че есента е сезонът на вълнуващо начало, на срещите със съученици и учители, на споделените летни истории и на онова njoy summer настроение, което ни зарежда за цялата година.