Правила на играта Отново на училище с радио N-JOY в Sofia Ring Mall

Правила на играта “Отново на училище с радио N-JOY“

Организатор Организатор на играта „Отново на училище с радио N-JOY“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”) Продължителност на Играта Играта стартира в 12.00 часа и продължава до 14.00 часа на 13.09.2022 г. („срок на Играта“). Механизъм и условия за участие в Играта Играта се провежда на територията на Република България, гр. София, Sofia South Ring Mall. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице от свое име или от името на дете, на което е родител или попечител. За да се включи в играта участникът трябва:

4.1 В рамките на срока на играта да попълни талон за участие.

4.2 В талона за участие задължително трябва да впише: име, фамилия и телефон за връзка.

4.3. Попълненият талон трябва да бъде пуснат в специално обозначената кутия, разположена в шатрите на радио N-JOY.

За всяка от наградите има отделна обозначена кутия. Ако участникът желае да се включи в разпределението и на двете награди, той трябва да попълни два отделни талона за участие, като всеки талон трябва да бъде пуснат в кутията, предназначена за съответната награда.

Само лица, които са подали валиден талон в указаните кутии, участват в разпределението на наградите.

Награди

Наградите в играта са осигурени от:

“Престиж Скуул“ ЕООД, ЕИК: 206218673

Годишен абонамент за изучаване на чужд език в езикова школа „Престиж“

„Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 00269049

Детски велосипед с размер гуми 24 инча.



„Бест Фрутс 17“ ЕАД, ЕИК 204892709

5 комплекта награди (раница, плюшена играчка, тефтер, химикал, гривна)

„Радиокомпания СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650

3 комплекта награди (рекламни материали)