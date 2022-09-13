Правила на играта Отново на училище с радио N-JOY в Sofia Ring Mall

Правила на играта “Отново на училище с радио N-JOY“
- Организатор
- Организатор на играта „Отново на училище с радио N-JOY“ (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
- Продължителност на Играта
- Играта стартира в 12.00 часа и продължава до 14.00 часа на 13.09.2022 г. („срок на Играта“).
- Механизъм и условия за участие в Играта
- Играта се провежда на територията на Република България, гр. София, Sofia South Ring Mall.
- В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице от свое име или от името на дете, на което е родител или попечител. За да се включи в играта участникът трябва:
4.1 В рамките на срока на играта да попълни талон за участие.
4.2 В талона за участие задължително трябва да впише: име, фамилия и телефон за връзка.
4.3. Попълненият талон трябва да бъде пуснат в специално обозначената кутия, разположена в шатрите на радио N-JOY.
За всяка от наградите има отделна обозначена кутия. Ако участникът желае да се включи в разпределението и на двете награди, той трябва да попълни два отделни талона за участие, като всеки талон трябва да бъде пуснат в кутията, предназначена за съответната награда.
Само лица, които са подали валиден талон в указаните кутии, участват в разпределението на наградите.
Награди
- Наградите в играта са осигурени от:
“Престиж Скуул“ ЕООД, ЕИК: 206218673
- Годишен абонамент за изучаване на чужд език в езикова школа „Престиж“
„Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 00269049
- Детски велосипед с размер гуми 24 инча.
-
„Бест Фрутс 17“ ЕАД, ЕИК 204892709
- 5 комплекта награди (раница, плюшена играчка, тефтер, химикал, гривна)
„Радиокомпания СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650
- 3 комплекта награди (рекламни материали)
- Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
- Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, попълнили и представили талон между 13.30 и 14.00 часа от водещите на събитието, като едновременно с това се обявяват и печелившите.
- 7. Печелившите участници се обявяват от сцената на събитието „Отново на училище“ чрез съобщаване на името им, което същите са посочили в талона за участие в Играта.
- 8. Посочените име, фамилия и телефонен номер служат като идентификация за конкретен участник.
- Ако в рамките на 5 минути след обявяването печелившият участник не се яви на сцената, се изтегля друг печеливш участник.
- 10. Получаването на наградата става само срещу предоставяне на пълния мобилен номер и се взема от сцената в момента на обявяването ѝ.
- Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената по документа за самоличност следва да съвпадат с имената, посочени в талона на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
- Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.
- Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
- Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.
- Други условия
- С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници.
- Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградите, които се предоставят в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на съответната награда се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Радиото съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължено да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.
- С участието си в Играта, се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
- Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
- Радиото не носи отговорност за талони, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за такива подадени от лица, които нямат право да участват в Играта
- Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
- Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
- При въпроси относно условията за участие в Играта участниците могат да се обърнат към представителите на радиото в шатрата на радио N-JOY.
- Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
- Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.