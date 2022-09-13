На живо
Правила на играта Отново на училище с радио N-JOY в Sofia Ring Mall

Правила на играта “Отново на училище с радио N-JOY“  

  1. Организатор
  2. Организатор на играта „Отново на училище с радио N-JOY (наричана по-долу “Играта”) е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)
  3. Продължителност на Играта
  4. Играта стартира в 12.00 часа и продължава до 14.00 часа на 13.09.2022 г. („срок на Играта“).
  5. Механизъм и условия за участие в Играта
  6. Играта се провежда на територията на Република България, гр. София, Sofia South Ring Mall.
  7. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице от свое име или от името на дете, на което е родител или попечител. За да се включи в играта участникът трябва:

4.1 В рамките на срока на играта да попълни талон за участие.

4.2 В талона за участие задължително трябва да впише: име, фамилия и телефон за връзка.

4.3. Попълненият талон трябва да бъде пуснат в специално обозначената кутия, разположена в шатрите на радио N-JOY.

За всяка от наградите има отделна обозначена кутия. Ако участникът желае да се включи в разпределението и на двете награди, той трябва да попълни два отделни талона за участие, като всеки талон трябва да бъде пуснат в кутията, предназначена за съответната награда.

Само лица, които са подали валиден талон в указаните кутии, участват в разпределението на наградите.  

Награди

  1. Наградите в играта са осигурени от:

Престиж Скуул“ ЕООД, ЕИК: 206218673

  • Годишен абонамент за изучаване на чужд език в езикова школа „Престиж“

 „Дженерали Застраховане“ АД, ЕИК 00269049

  • Детски велосипед с размер гуми 24 инча. 
  •  

„Бест Фрутс 17“ ЕАД, ЕИК 204892709  

  • 5 комплекта награди (раница, плюшена играчка, тефтер, химикал, гривна)  

„Радиокомпания СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650  

  • 3 комплекта награди (рекламни материали)  
  1. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите
  2. Тегленето на наградите се извършва от представители на Радиото. Тегленето на наградите се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, попълнили и представили талон между 13.30 и 14.00 часа от водещите на събитието, като едновременно с това се обявяват и печелившите.
  3. 7. Печелившите участници се обявяват от сцената на събитието „Отново на училище“ чрез съобщаване на името им, което същите са посочили в талона за участие в Играта.
  4. 8. Посочените име, фамилия и телефонен номер служат като идентификация за конкретен участник.
  5. Ако в рамките на 5 минути след обявяването печелившият участник не се яви на сцената, се изтегля друг печеливш участник.
  6. 10. Получаването на наградата става само срещу предоставяне на пълния мобилен номер и се взема от сцената в момента на обявяването ѝ.
  7. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата, като имената по документа за самоличност следва да съвпадат с имената, посочени в талона на Играта. Наградите се получават лично от спечелилия участник.
  8. Радиото не носи отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Радиото.
  9. Наградите не могат да бъдат заменяни за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.
  10. Радиото не носи отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.
  11. Други условия
  12. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Радиото, в качеството му на администратор на лични данни, за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите и предоставянето на наградата на спечелилите участници.
  13. Приемайки награда с пазарна стойност над 100 лева, печелившият участник се счита за уведомен, че същата е облагаема с окончателен данък по смисъла на чл. 13 и чл. 38, ал. 14, от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗЗДФЛ). Съгласно чл. 13, ал. 1, т. 21 на ЗДДФЛ, във връзка с &1, т.62 от ЗДДФЛ, предметни награди на стойност над 100,00 лева с ДДС са облагаем доход за физическото лице, което ги получава. Наградите, които се предоставят в настоящата игра ПРЕДСТАВЛЯВАТ облагаем доход за физическото лице, като в този случай при получаване на съответната награда се подписва приемо-предавателен протокол. Когато наградата е на стойност над 100,00 лева с ДДС, Радиото съгласно чл.65, ал.7 от ЗДДФЛ е задължено да удържи и внесе дължимия данък, както и да подаде декларация в НАП за дължимия данък. В тази връзка печелившите участници доброволно, информирано и свободно предоставят личните си данни за попълването на приемо-предавателния протокол. Удържаният и внесен данък е окончателен, за него не се издава служебна бележка и физическото лице, получило наградата, не е задължено да подава годишна данъчна декларация.
  14. С участието си в Играта, се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.
  15. Право на участие в Играта нямат служители на Радиото и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.
  16. Радиото не носи отговорност за талони, съдържащи непълна, невярна или подвеждаща информация, както и за такива подадени от лица, които нямат право да участват в Играта
  17. Радиото не носи отговорност спрямо печеливш участник, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия. Радиото не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето или използването на съответната награда.
  18. Радиото има право по своя преценка да прекрати Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.
  19. При въпроси относно условията за участие в Играта участниците могат да се обърнат към представителите на радиото в шатрата на радио N-JOY.
  20. Задълженията на Радиото се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.
  21. Настоящите правила се публикуват на уеб сайта на Радио N-JOY - www.njoy.bg, като „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ“OOД си запазва правото да променя правилата, наградите, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на сайта www.njoy.bg.