Любими български звезди се върнаха в училище с Радио N-JOY

Дни преди 15-ти септември любими български звезди се върнаха „Отново на училище“ с Радио N-JOY. По време на специалното събитие пространството до музикалните стълби на Sofia Ring Mall се превърна в най-веселата класна стая в България.

Графа, олимпийската легенда Йордан Йовчев, Нора Караиванова, Филип Донков, Мона, Мишел, Надежда Ковачева от „Гласът на България, тик ток звездата Паола, инфлуенсърът Ей Бо и българският Елвис-Цветелин Атанасов, се върнаха назад във времето и заедно с публиката преживяха своя „първи учебен ден“ още веднъж. Радиоводещите Вензи и Криста поведоха празника с чар, настроение и неизчерпаема енергия, а публиката отвърна с аплодисменти и усмивки.

На сцената се редуваха еуфория, песни и спомени. Мона, която само ден по-рано пусна нова песен с Роби, си спомни как точно преди първия учебен ден сама подстригала бретона си – ужас за майка ѝ тогава, но повод за много смях днес на сцената.

Мишел пък сподели своята училищна „грешка“ – онзи момент, когато ритнал менчето с вода и изцапал костюма си, но го разказа с такава усмивка, че сякаш всички се почувстваха част от пакостта.

Нора Караиванова разкри колко различно е било да си от малкото момичета в мъжки клас, докато Филип Донков напомни, че музикалното училище не е само уроци, а първи стъпки към мечтата. Когато Графа призна, че първият му учебен ден е бил далеч от България – в студена Норвегия – сцената се изпълни с топлото усещане, че спомените от училище са универсални, където и да си.

Събитието не беше просто концерт, а истински празник. Две големи томболи вдигнаха градуса на емоциите. Разкошен велосипед, символ на движение и ново начало и предоставен от Generali, бе връчен лично от олимпийската легенда Йордан Йовчев. Един от най-обичаните ни спортисти припомни от сцената, че спортът е най-важният урок за децата - учи на дисциплина, постоянство и сила, които са нужни цял живот. Изненадите продължиха и с наградата организирана от Езикова школа „Престиж“, която зарадва един щастливец с безплатно едногодишно обучение. „Флорина“ също ентусиазира публиката с плодови изненади, пълни със 100% вкус и добро настроение.

Докато сцената кипеше от музика и емоции, чаровната Ники от „Party Time“ пренасяше празничната атмосфера на живо в ефира на Радио N-JOY, за да могат и слушателите да бъдат част от най-усмихнатия училищен звънец.

„Отново на училище“ превърна първия звънец в празник, в който звездите и феновете споделиха смях, спомени и вдъхновение. А Радио N-JOY доказа, че когато сърцата бият в един ритъм, очакваното начало винаги е по-ярко.