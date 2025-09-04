VenZy и Криста ще бъдат водещи на „Отново на училище“ с радио N-JOY

Най-веселият училищен звънец ще удари на 13 септември и той звучи в ефира на Радио N-JOY! Голямото събитие „Отново на училище“ идва с музика, подаръци и море от усмивки, а капитани на празничната сцена ще бъдат двама от най-обичаните гласове на радиото – VenZy и Криста.

VenZy – усмивката на българската сцена

VenZy е като щуро междучасие – винаги готов да разведри деня. В следобедния блок на Радио N-JOY - „Над нещата“ - той вдига слушателите над рутината, а на сцената превръща всеки миг в парти. В училище е минал през всичко – от забавени домашни и забравени текстове на песни до рекорди в спринта и пълни шестици. Именно този микс от чар и дисциплина го прави перфектния водач в „Отново на училище“ на Радио N-JOY.

Криста – нежният глас и силното вдъхновение

Криста е другото обичано лице от ефира на радиото – винаги елегантна и в крак с новините и лайфстайл темите. В училище е била прилежна и любознателна, а днес в ефира на N-JOY е гласът, който с лекота смесва новини и лайфстайл теми. Нейната харизма и топлина превръщат всяка сцена в пространство за усмивки и споделени истории.

Празникът, който събира всички

„Отново на училище“ ще зарадва публиката със звезди като Графа, Нора Караиванова, Мона, Мишел, Филип Донков, Паола и още любими имена. Очакват ви музикални изненади, свежи провокации, много награди и перфектни селфи моменти. А кулминацията – супер томболата с голямата награда, връчена лично от олимпийската легенда Йордан Йовчев.

И докато сцената кипи от емоции, в ефира на Радио N-JOY ще звучи магнетичната Ники от Party Time, която ще пренесе слушателите в сърцето на събитието с включвания на живо.

Къде и кога?

13 септември 2025 г. (събота), от 12:00 до 14:00 часа

София Ринг Мол – вход свободен!