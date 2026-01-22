Този юни една от най-емблематичните фантастични вселени се завръща на големия екран с мащабното игрално приключение "Господари на вселената".

Трикратно номинираният за „Оскар“ режисьор Травис Найт (Кубо и пътят на самурая, Бъмбълби) превръща стартиралия през 80-те години на ХХ век култов франчайз в зрелищен киноспектакъл, съчетаващ впечатляваща визия, епичен екшън и вълнуваща история за съдбата, избора, разкриването на силата вътре в нас и отговорността, която идва с нея.

"Господари на вселената" ни среща с принц Адам (Никълъс Галицин), който от 15 години живее в изгнание на Земята. Когато благодарение на Меча на силата успява да се завърне на родната си планета Етерния, той открива, че тя е рухнала под жестокото управление на зловещия Скелетор (Джаред Лето).

За да спаси семейството си и цялата вселена, Адам трябва да обедини сили с най-доверените си съюзници – смелата Тийла (Камила Мендес) и мъдрия Дънкан (Идрис Елба), и да приеме истинската си призвание като Хи-Мен – най-могъщият мъж във Вселената.

Първият трейлър на "Господари на вселената" разкрива размаха и приказния тон на амбициозната продукция, потапяйки ни в свят на магия, зрелищни битки и легендарни герои. Видеото загатва за трансформацията на принц Адам в иконичния Хи-Мен и епичния сблъсък със Скелетор, обещавайки филмово изживяване, което умело комбинира части от обичаната митология на франчайза със завладяващи нови елементи.

Режисьор на "Господари на вселената" е Травис Найт (Кубо и пътят на самурая, Бъмбълби), а сценарият е на Крис Бътлър, Арън Ний, Адам Ний и Дейв Калахам, по история на Арън Ний, Адам Ний, Алекс Литвак и Майкъл Финч. В ролите са Никълъс Галицин, Камила Мендес, Джаред Лето, Идрис Елба, Алисън Бри, Джеймс Пюърфой, Морена Бакарин, Шарлот Райли, Йоханес Хаукур Йоханесон и Кристен Уиг като гласа на Робото.

Откриваме истинската си сила с "Господари на вселената" от 5 юни само в кината.