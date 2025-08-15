Оставяме се да ни "Хванат в кражба" от 29 август в кината

В края на лятото се оставете да ви "Хванат в кражба"!

Изключително талантливият и номиниран за „Оскар“ Дарън Аронофски – режисьорът визионер на Кодът Пи, Реквием за една мечта, "Изворът на живота", "Кечистът", "Черният лебед", "Ной" и "Китът" – се завръща в кината със стилен и напрегнат нео-ноар трилър, който ще ни потопи в подземния свят на Ню Йорк, където всяка грешка може да бъде фатална – или абсурдно комична.

"Хванат в кражба" е адаптация по едноименния роман на Чарли Хюстън и проследява историята на Ханк Томпсън (номинираният за „Оскар“ Остин Бътлър) – бивш бейзболист, превърнал се в неволен участник в престъпна схема, след като се съгласява да гледа котката на съседа си.

Това на пръв поглед безобидно решение го прави основна мишена на руски, еврейски и пуерторикански гангстери. Докато мрежата от насилие постепенно се затяга около него, Ханк трябва да намери начин да оцелее в хаоса на „града, който никога не спи“, сблъсквайки се с миналото си, с морални дилеми и с хора, на които не знае дали може да се довери…

Оставяме се да ни "Хванат в кражба" от 29 август само в кината.