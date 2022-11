Omar Apollo показа новия си клип

Omar Apollo сподели ново видео.

Клипът към "Evergreen (You Didn't Deserve Me At All)" е режисиран от Rubberband.

Сред най-популярните песни от изключително успешния албум на изпълнителя - IVORY, с над 128 милиона глобални стриймвания, „Evergreen“ е първото му парче, включено в Billboard Hot 100.

То прекара последните 7 седмици в класацията, набирайки популярност в TikTok с повече от 300 000 създадени видеа.

В момента Omar Apollo е на път със Prototype Tour, който стартира през октомври с разпродадени концерти в знаменития Greek Theatre в Лос Анджелис, Brooklyn's Kings Theatre и историческия Ryman Auditorium в Нашвил, наред с други. По време на турнето Omar си партнира с PLUS1 – 1 долар от всеки билет отива в подкрепа на работата на MusiCares, за осигуряване на мрежа от здравни и социални услуги за музикалната общност.

Широко аплодираният IVORY издига песните на Omar на следващото ниво – пресичащ жанрови линии, както и езикови бариери, демонстрирайки още по-голямо музикално разнообразие от изгрващата суперзвезда. В допълнение към "Evergreen", албумът включва и продуцирания от Pharrell Williams и Chad Hugo сингъл "Tamagotchi ", който беше подчертан в плейлиста Barack Obama's Summer 2022, както и издадените по-рано сингли „Killing Me”, "Invincible " с участието на Daniel Caesar, продуцираният от Teo Halm сингъл “Bad Life” с Kali Uchis и „Go Away“, продуциран от самия Omar заедно с Carter Lang и Chromeo.

„Evergreen (You Didn't Deserve Me At All)“ излезе у нас благодарение на Орфей Mюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.