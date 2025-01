Olly Alexander разкри нов сингъл

Olly Alexander разкри новия си сингъл.

Парчето "When We Kiss" е част от предстоящия да излезе албум ‘Polari’.

Изданието, което се очаква да се появи на 7 февруари 2025 г., ще е първият албум на фронтмена на Years & Years под собственото му име.

През пролетта англичанинът планира турне в Европа, което ще започне на 19 март в Люксембург и ще продължи до 7 април в Лондон.

‘Polari’ - съдържание:

‘Polari’

‘Cupid’s Bow’

‘I Know’

‘Shadow Of Love’

‘Make Me A Man’

‘Dizzy’

‘Archangel’

‘Miss You So Much’

‘When We Kiss’

‘Whisper’

‘Beautiful’

‘Heal You’

‘Language’