Жанрово ориентираният изпълнител Oliver Tree се завръща към корените си с издаването на най-новия си сингъл „Joyride“.

В оптимистичното и ритмично ново парче Tree се отказва от всякакъв контрол, изоставяйки всичко, което знае за музикалната теория и продуциране, за да се свърже отново с вътрешното си дете и да създаде нещо наистина безпрепятствено. „Joyride“ не само насърчава слушателите да прегърнат хаоса на живота, но и предлага свеж поглед върху класическия звук, който феновете са обикнали.

Новото парче идва след най-скорошното издание на Tree, „Superhero“, което бе първото му официално издание от две години. Феновете за първи път се докоснаха до наелектризяващото парче по време на неотдавнашното му изпълнение в известния амфитеатър Red Rocks в Денвър, Колорадо, където той беше хедлайнер съвместно с известния рапър LOGIC. След това изпълнение на живо той обяви дългоочаквания си четвърти студиен албум „Love You Madly, Hate You Badly“, който ще излезе следващата година. Новаторският нов албум е завършен в продължение на две години, като записите са се провели на 7 континента и в 80 страни, вариращи от Африка до Китай и Афганистан. „Love You Madly, Hate You Badly“ е най-смелата част досега в живота на Tree, демонстрираща музикалните му умения и способността му непрекъснато да разширява границите.

“Joyride”, който е изцяло написан и продуциран от Oliver и е втория сингъл от предстоящия албум, и е записан в Лондон, Англия. Парчето е звуков котел, смесващ дръм енд бас вдъхновения от Обединеното кралство с Boom bap ритми в куплетите и американски рок вокали в припева, засилвайки посланието на предстоящия албум, че музиката надхвърля всички бариери и е нещо, което универсално обединява хората.

Парчето беше издадено с пъстър и изпълнен с адреналин музикален видеоклип, който ще омая зрителите. Tree написа и режисира музикалния видеоклип в Латвия, в най-дългия ден от годината, през който имаше общо 19 часа слънчева светлина. Двете му цели при създаването на видеото бяха прости: да създаде мощна експлозия от хаос и да изгради мост между Западна и Източна Европа, свързвайки славянските му корени и британското му наследство, както визуално, така и звуково. Тree постигна и двете цели, създавайки изкуство, което улавя един много специфичен момент от живота му - момент, в който той най-накрая свърза точките между мястото, където е роден, и откъдето идват неговите предци.

Снимка: Орфей Мюзик

Най-новият сингъл на Oliver Tree, „Joyride“, вече е достъпен на всички дигитални и стрийминг платформи. Запазете предварително предстоящия албум „Love You Madly, Hate You Badly“.

За Oliver Tree:

Вокалист, продуцент, сценарист, режисьор и пърформанс артист, Oliver Tree изследва пресечната точка, където поп и алтернативна музика се срещат звуково, и е стигнал до мястото, където изкуството и забавлението се сблъскват визуално. От комедия до екшън спортове, светът на Oliver Tree е различен от всеки друг артист преди него.

Роденият в Санта Круз, Калифорния, Tree се е утвърдил като артист с много различни проекти и итерации през последните 10 години. Колкото и непредсказуем да може да бъде един артист, никой не може да каже със сигурност какво ще направи Oliver Tree по-нататък. Без да се страхува да ви разсмее, разплаче, да ви размисли дълбоко или да ви накара да се чувствате напълно неудобно по време на 4-минутен музикален видеоклип, той е на път да разработи свой собствен план за опаковане и маркетинг на поп културата в ерата на интернет. Универсален във всеки смисъл на думата, Тree не само изследва всеки вид забавление, но и всеки вид жанр в музиката си. Кутията, в която се поставя, е безгранична. Тя няма граници. Oliver Tree е изградил мултимедиен проект, предназначен да оспори гледната точка на хората за това какво е изкуство, и изобщо не се интересува какво ще каже някой за това.