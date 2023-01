Oliver Tree издаде нов албум

Oliver Tree пусна нов албум.

Cowboy Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow е разширено луксозно издание на втория му дългосвирещ албум.

Записът разширява оригиналния траклист на Cowboy Tears с 11 допълнителни песни, заедно с официалното видео към „Suitcase Full Of Cash“, с участието на популярните звезди Alissa Violet, Tana Mongeau, Viking Barbie и Melissa Ong.



Cowboy Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow също включва наскоро издадената „I Hate You“, продуциран от Oliver и дългогодишните му сътрудници Whethan (The Chainsmokers, Dua Lipa, Tom Morello, Ugly God) и приятелят на Oliver от детството му – Casey Mattson.

През лятото на 2022 година излезе парчето “Placeholder”, продуцирано от Oliver, Travis Barker (Machine Gun Kelly, jxdn, WILLOW) и Nick Long (Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, 5SOS).

Двете песни са придружени от лирик видеа, налични за стриймване сега в официалния YouTube канал на Oliver Tree. Oliver, Barker и Long също така са продуцирали съвместно четири допълнителни песни от 11-те в луксозния албум.



Освен това Oliver наскоро отбеляза още един хит с „Miss You“ – новата му колаборация с номинирания за награда GRAMMY продуцент Robin Schulz. Енергичният сингъл, който бързо събра над 300 милиона глобални стриймвания след грандиозния си дебют в топ 10 в класацията Hot Dance/Electronic Songs на Billboard, е придружен от необичаен официален видеоклип (режисиран от Oliver) и в момента може да се похвали с над 50 милиона гледания само за 30 дни.



Издаден на 18-ти февруари 2022 г., Cowboy Tears включва хитови сингли като „Swing & A Miss“, „Freaks & Geeks“ и „Cowboys Don’t Cry“, всички придружени от официални видеоклипове. Песните от албума са събрали заедно десетки милиони стриймвания в цял свят, като “Cowboys Don’t Cry” се оказа истинска мултимедийна сензация. Oliver направи премиерата на песента с типично за него запомнящо се участие в „Jimmy Kimmel Live!“ на ABC, което включваше и изпълнение на неговия златно сертифициран хит „Life Goes On“.

Oliver отбеляза Cowboy Tears с най-голямото си международно хедлайн турне до момента – One Last Ride Across Europe Tour, с концерти в Лондон, Италия, Сърбия, Турция, Холандия, Франция, Испания, Швеция, Дания, Германия и Ирландия, което завърши през ноември. Епичното, почти едногодишно турне, включващо разпродадени хедлайн концерти в Северна Америка и Австралия/Нова Зеландия, както и фестивални сетове в Сан Франциско, Мичиган, Торонто, Лас Вегас, Ню Йорк.

Cowboy Tears Drown the World in a Swimming Pool of Sorrow е вече наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик във всички дигитални платформи и стрийминг услуги.