Нулев отпадък при храната

За втора поредна година bTV Media Group и bTV Radio Group посвещават част от своето ефирно, радио и дигитално съдържание на "Зелената седмица".

От 17 до 23 юни под мотото "Отговорни към природата заедно" ще разгледаме добрите практики в грижата за околната среда, фокусирайки се на теми като съхраняване и опазване на биоразнообразието и водните басейни, рециклиране, устойчив транспорт, енергия, храна и други.

В сряда насочваме вниманието към храната - по-устойчив и здравословен начин на хранене, намаляването на хранителните отпадъци, консумирането на локална храна, както и подкрепата за местните фермери.

Когато говорим за опазването на околната среда, неизбежно е да мислим за следващото поколение и за това какво им завещаваме. Това е поводът да ви срещнем с Миа Марчева, която тази пролет участва в телевизионно състезание за малки хоби-готвачи. В аудиофайл на страницата може да чуете какво споделя детето по отношение на живота с нулев отпадък от храна.