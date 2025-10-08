Новини от Киномания

Фестивалът „Киномания“ разгръща програмата на своето 39-о издание, като изненадва с още вълнуващи заглавия от най-новото световно кино, обединени под мотото „Нежността е новият пънк“. Събитието ще се проведе от 13 до 30 ноември, а билетите са в продажба онлайн и на касите на НДК. Селекцията представя на голям екран филми, откроили се в Кан, Венеция, Торонто, Ню Йорк – в тон с международните им премиери.

Сред най-очакваните заглавия в програмата е „Баща, майка, сестра, брат" (Father Mother Sister Brother) на Джим Джармуш – носителят на „Златен лъв“ за най-добър филм от 82-ия кинофестивал във Венеция, чиято първа/ единствена прожекция ще е на 15 ноември (събота) от 19.00 ч. в Зала 1 на НДК. Филмът затвърждава мястото на Джармуш като един от най-оригиналните автори на съвременното кино, като проследява няколко истории за отношенията между вече порасналите деца и техните отчуждени родители. В невероятния актьорски състав са Кейт Бланшет, Адам Драйвър, Вики Крипс, Шарлот Рамплинг и Том Уейтс. Характерният за Джармуш стил носи поетично съзерцание в баланса между ирония и меланхолия. Критиката определя „Баща, майка, сестра, брат" като лек, но дълбоко емоционален, с типичното за Джармуш умение да превръща дребните детайли в силни човешки откровения. Билети може да откриете тук.

Следващото ключово ново заглавие е „Хамнет" (Hamnet) на Клои Жао – филмът с „Награда на публиката" от кинофестивала в Торонто, който ще бъде представен в зала 1 на НДК на 23 ноември. Това е престижното отличие, което често се превръща в сигурен барометър за надпреварата за „Оскар". Жао вече е първият режисьор, спечелил тази награда два пъти, след триумфа ѝ със „Земя на номади“ през 2020 г. Историческата драма „Хамнет“ се фокусира върху взаимоотношенията на Уилям Шекспир (Пол Мескал) с младата му съпруга Агнес (Джеси Бъкли), която трябва да се справи с трагедията от смъртта на техния единадесетгодишен син. Усещането за загуба оказва дълбоко влияние върху всеки член от семейството, отразява се в напрежението между дълга на бащата като творец и ролята на майката. Това е истински спектакъл на емоционалната върхушка, през която преминават героите. Визуалната прецизност на оператора Лукаш Жал и музиката на Макс Рихтер превръщат всеки кадър в живописно и завладяващо усещане, пресъздаващо прецизно всеки момент на тъга, надежда или размисъл. Филмът тръгва по кината у нас на 23 януари 2026. Билетите за прожекцията на 23 ноември са тук.

На „Киномания“ родната публика ще може да гледа и дългоочаквания нов филм на Парк Чан-Уук „No Other Choice“. Името на режисьора свързваме с южнокорейски класики като „Трилогията на отмъщението“ – „Oldboy“, „Sympathy for Mr. Vengeance“ и „Lady Vengeance“. „No Other Choice“ беше един от най-високо оценените на фестивала във Венеция и разказва историята на дългогодишен мениджър в хартиена фабрика (Бьонг-хън Ли), който след внезапно уволнение решава да премахне конкуренцията си, за да осигури работа и бъдеще за семейството си. Парк споделя, че планира филма от години и го описва като „проекта на живота си“, в който комбинира черна комедия със социална критика, изследва теми като несигурността на работното място, автоматизацията и моралната деградация на съвременното общество. На кинофестивала във Венеция филмът получи деветминутни овации, а критиката го определи като „сензационна сатира, която ще остави значителна следа в корейската филмова индустрия". Във филма участват още Йе-джин Сон, Хи-сун Парк и Сонг-мин Ли. Първата му фестивална прожекция ще е на 17 ноември (понеделник) от 19.30 ч. в кино “Одеон”, а билетите са тук.

Сред новите заглавия се нарежда и „Pillion“ на Хари Лайтън – дебютен пълнометражен филм за режисьора, който получи „Награда за сценарий“ в секция „Особен поглед“ (Un Certain Regard) от кинофестивала в Кан. Филмът разказва за Колин (Хари Мелинг) – тих и скромен млад мъж, който живее при родителите си и се опитва да се справи с напрежението около неизлечимо болната си майка (Лесли Шарп). Животът му се преобръща, когато среща Рей (Александър Скарсгард) – харизматичен и много загадъчен главатар на мотоциклетна банда, който го въвлича в интензивна връзка, основаваща се на власт и подчинение. Филмът не е обикновена любовна история, а изследване на взаимоотношенията, което провокира, шокира, създава място за размисъл, но същевременно носи позитивизъм. Гледаме „Pillion“ с магнетичния Александър Скарсгард („True Blood“, „Big Little Lies“, „Melancholia“) и чаровния Хари Мелинг (поредицата за Хари Потър, „The Queen’s Gambit“), на 20 ноември от 20.00 ч., а билети ще намерите тук.

Селекцията на тазгодишното издание е изключително разнообразна и ще предложи на почитателите на киното още множество изненади. „Киномания 2025“ предстои от 13 ноември до 30 ноември в избрани кина в София, а мотото на 39-ото издание е „Нежността е новият пънк“.

Фестивалът се организира от фондация „Имам идея“ в партньорство с Националния дворец на културата (НДК). Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Министерството на културата и е част от Календара на културните събития на Столична община за 2025 г.

