Taylor Swift издава нов албум скоро

На 11 август на уебсайта на Taylor Swift се появи обратно броене до 12:12 ч. върху блестящ оранжев фон, което мигновено предизвика бурни реакции в социалните мрежи.

Само няколко часа по-късно певицата официално обяви заглавието на 12-я си студиен албум — The Life of a Showgirl — в тийзъра за предстоящия епизод на подкаста на Travis и Jason Kelce - New Heights.

Проектът вече е наличен за предварителна поръчка с обещана доставка преди 13 октомври, макар все още да няма обявена премиерна дата, обложка и траклист. Целият епизод с участието на Swift ще бъде излъчен в сряда, 13 август, от 19:00 ч. по Гринуич, когато се очаква да бъдат разкрити още подробности.

Taylor сподели и Spotify плейлист със заглавие "And, baby, that’s show business for you", съдържащ песни, продуцирани от Max Martin и Shellback — намек за тяхното участие в новия проект. Витаят и слухове за колаборация със Sabrina Carpenter.

Снимка: Animato Music / Umg

The Life of a Showgirl бележи нова ера в творчеството на Swift след придобиването на правата върху първите ѝ шест албума през май 2025 г. — символ на пълен творчески контрол. До момента тя е преиздала четири от тези шест, известни като „Taylor's Versions“.