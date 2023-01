Новият албум на Måneskin вече е факт

Måneskin издадоха своя дългоочакван трети албум.

Проектът RUSH! включва хит синглите „Supermodel“ с калифорнийско звучене, рок баладата от старата школа „The Loneliest“, най-новото им парче „Gossip“ с участието на Tom Morello, както и невероятната „Mammamia“.

За да отпразнуват повода, бандата организира сватбата на годината в Palazzo Brancaccio в Рим, Италия - градът, където се раждат личната и музикалната връзка на Måneskin.

Четиримата членове, Damiano David, Victoria de Angelis, Thomas Raggi, и Ethan Torchio, символично сключиха групов брак, обещавайки си вечна лоялност един към друг, докато продължават заедно да покоряват света и да достигат шеметни нови висини.

Събирайки всички хора, които са ключова част както в техния успех, така и в любовта им към рока, забележителни имена като Baz Luhrmann, Machine Gun Kelly, Paolo Sorrentino, Sabrina Impacciatore, Alessandro Michele и много други бяха сред гостите.

Албумът излиза в момент, в който Måneskin продължават глобалната си доминация със световното турне LOUD KIDS, като европейските дати за 2023 г. започват през февруари и приключват през май. Те ще свирят на 32 локации пред повече от 500 000 фенове.

Снимка: Sony Music / Вирджиния Рекърдс

RUSH! излиза у нас от Sony Music/Вирджиния Рекърдс. Tracklist:

1. Own My Mind

2. Gossip feat. Tom Morello

3. Timezone

4. Bla Bla Bla

5. Baby Said

6. Gasoline

7. Feel

8. Don’t Wanna Sleep

9. Kool Kids

10. If Not for You

11. Read Your Diary

12. Mark Chapman

13. La Fine

14. Il Dono della Vita

15. Mammamia

16. Supermodel

17. The Loneliest