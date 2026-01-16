Новият албум на Harry Styles ще излезе на 6 март

Новият албум на Harry Styles, озаглавен Kiss All The Time. Disco, Occasionally, ще излезе на пазара на 6 март.

Бившият член на групата One Direction издава първия си албум от четири години насам. Продукцията вече може да бъде поръчана предварително от уебсайта на певеца.

Слуховете за нов албум започнаха, когато в градове като Ню Йорк и Манчестър бяха разлепени плакати с надпис We Belong Together („Ние си принадлежим"). Освен че публикува съобщение в Instagram, Harry Styles промени и профилната си снимка с такава, на която е облечен с жълта риза, червена вратовръзка и оранжеви слънчеви очила.

31-годишната музикална звезда се държи дискретно, откакто турнето му Love On Tour приключи през 2023 г. Според информациите миналата година той е участвал в Берлинския маратон под псевдонима Стед Сарандос, като е пробягал дистанцията от 42,195 км. за по-малко от три часа. През март 2025 г. се появиха съобщения, че е завършил маратона в Токио за три часа, 24 минути и седем секунди, като певецът е забелязан сред публиката на миналогодишния фестивал в Гластънбъри и на първата реч на папа Лъв Четиринадесети в Рим през май м. г.

Соловата кариера на Harry Styles започна, след като той и колегите му от One Direction Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson и Zayn Maliк си взеха почивка през 2016 г., почти година след като Zayn напусна групата. Payne почина на 31-годишна възраст през октомври 2024 г., след като падна от балкона на хотел в Аржентина, а останалите членове на момчешката банда се събраха на погребението му заедно с бившия мениджър Simon Cowell през ноември същата година.

Styles издаде дебютния си солов албум, носещ неговото име, година след разпадането на групата през 2017 г. Вторият албум Fine Line излезе през 2019 г., а Harry's House се появи през 2022 г . Дебютният и третият му албум достигнаха първото място в класацията за албуми на Великобритания, а Fine Line достигна второто място. Като солов изпълнител, Harry Styles има два сингъла, достигнали номер едно в родната му Великобритания – As It Was и Sign Of The Times, с което има най-успешната кариера от всички членове на One Direction. Групата беше създадена през 2010 г., когато Cowell ги събира в шоуто на X Factor, предава БТА.