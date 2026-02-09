Новата песен на Прея е най-личната й изповед досега

“Тук съм по-уязвима, отколкото си позволявам да бъда обикновено и веселият ми екстериор, който ми е и бронята, е съблечен изцяло, за да разкрие какво бушува в недрата”, споделя изпълнителката.

След като в „МÓMA“ Прея изследва първичната женска сила и свободата да бъдеш себе си, новият ѝ сингъл поема в по-интимна и все така въздействаща посока.

„Еделвайс“ звучи като изповед и обещание едновременно. Песента е разказ за израстването, за смелостта да запазиш същността си и за силата да бъдеш уязвим без да губиш от себе си.

Вдъхновена от символиката на цветето еделвайс – рядко, красиво и устойчиво – песента говори за онази част от човека, която остава неподвластна на външния натиск.

“Представях си с какво бих излязла на сцената на Евровизия и за да го облека в музика, събрах един от мечтаните ми екипи - Симо Желязков, Денис Попстоев, Мила Роберт и Тео Хараламбиев, с които създадохме две парчета в студиото. Може би песента нямаше да съществува, ако не беше в контекста на Евровизия, именно участието ми в селекцията вдъхнови този фюжън и тази епичност в “Еделвайс”.

Втората магия, която сътворихме ще чуете в новия ми албум, който нямам търпение да споделя със слушателите напролет”.

Самата изпълнителка участва активно в създаването на творческата концепция за официалното видео, а екипът, който стои зад създаването му включва Иван Горанов, Sturshel productions, като визията на изпълнителката е поверена в ръцете на Богдана Костова, Иван Цуцуманов, Марина Младенова и Анастасия Димитрова.

Видеоклипа към “Еделвайс” може да видите в YouTube канала на Прея.