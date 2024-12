NLE Choppa споделя нов сингъл

Рап звездата от Мемфис NLE Choppa споделя „Gang Baby“, продължение на летните сингли „SLUT SZN“, които са с игрива сексуалност и похотлив импулс. Придружен от също толкова необичайно и горещо видео, “Gang Baby” улавя сексуалните подвизи на Choppa от спалнята до дансинга.

Choppa смесва агресивна, но същевременно смешна игра на думи, за да нарисува портрета на плейбоя. Визуализацията запазва същата енергия, с туъркващи момичета, които обикалят Choppa, докато той пее. Забавния и горещ сингъл „Gang Baby“ е поредния завладяващ сингъл на звездата.

Choppa наскоро напомни на феновете за това майсторство, когато издаде „Slut Me Out 2“, хиперсексуално продължение на песента за всички без задръжки. След като стана хит, видеото беше номер в 11 YouTube трендинга с повече от 3 милиона гледания за по-малко от седмица и над 8 милиона глобални стриймвания. Парчето пристигна след сертифицираната компилация на Choppa, която включва всички негови хитове. С участието си с 17 песни, дългосвирещият албум обхваща цялата кариера на Choppa, от платинено сертифицираното „Shotta Flow” до два пъти платинено сертифицираното „Slut Me Out“. Дръзко свободен, “Shotta Flow” помогна на Choppa да стане звезда след излизането си преди пет години. Колкото и груб, колкото и буен, „Slut Me Out“ от 2023 г. се превърна в основна част от DJ сетовете в САЩ, а „Slut Me Out 2“ само продължава традицията.

Choppa наскоро се свърза с FCTRY Lab на Omar Bailey за лимитираната серия Duck Boot, като неговата итерация беше оцветена в неоново жълто.

Нещо повече, Choppa участва в колежанското турне "SLUT SZN", посещавайки училища в цялата страна. Взе участие в турнето „Better Off Alone“ на A Boogie Wit Da Hoodie. Известен със своите енергични шоута и невероятни изживявания на феновете, Choppa направи специални изненадващи моменти във всеки град.

Снимка: Орфей Мюзик

Слушайте чрез NLE Entertainment/Warner Records/Орфей Мюзик.

***

21-годишният NLE Choppa вече направи впечатление в рап индустрията, събирайки над 8,5 милиарда стриймвания и печелейки 24 плакета, сертифицирани от RIAA, включително множество платинени и златни сингли. Само на 16 години той стартира партньорство между неговата собствена NLE Entertainment и Warner Records, създавайки поредица от платинено сертифицирани хитове.

NLE Choppa постоянно използва своята популярност, за да направи положителна промяна. Неговото NLE Reading Challenge насърчи рискови ученици от Мемфис да прочетат 40 милиона думи, което му спечели наградата „Charter School Centers Changemaker Charter“ на Тенеси. Той участва в GRAMMY in the Schools и организира мирния протест „Skate for Tyre“ по улиците на Мемфис в началото на 2023 г. Изпълнителят също така дари модерно баскетболно игрище на Raleigh Community Center със звездната баскетболистка Nancy Lieberman. Освен това веганският начин на живот на Choppa също оказва положително влияние върху общността. Камионът му с храна „This Can’t Be Vegan Food“ предоставя здравословна храна в неговия квартал.

След собственото си духовно пробуждане, NLE Choppa постави акцент върху умственото, физическото и духовното здраве, възприемайки веганството, медитацията и молитвата. Той продължава смирено да търси и споделя просветление чрез своето изкуство като основа за осъществяване на трайна промяна.