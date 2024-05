NJOYSummer с първа награда за комуникационна ефективност

Започна новият сезон на NJOYSummer – обичаното лятно турне на радио N-JOY, което преди броени дни взе първа награда в конкурса ПР Приз 2024 г. с рекордните 96 % повече участници в кампанията[1], възлизащи на 46 902 регистрирани отговора.

Традиционната обиколката на България, която екипът на радиото провежда изцяло със собствен ресурс вече 9 години, бе отличена с най-високото признание в категория „Комуникационна кампания на медия“ от Българското дружество за връзки с обществеността. Наградата беше връчена за цялостните усилия на екипа да популяризира вдъхновяващите истории на хората из страната, природните дадености на България и да стимулира местния туризъм, както и за ПР отдела на радиото, изградил цялостната комуникационната стратегия на турнето.

Наградата беше връчена в първата седмица от новото издание на турнето NJOYSummer, което стартира от Добринище и тази година ще обиколи общо 15 дестинации в периода от 20 май до 30 август. От днес част от екипа на радио N-JOY е до Гоце Делчев в спа комплекс „Белите скали“, заобиколени от неподправен уют, еко обстановка и уникална природа.

По традиция радио N-JOY организира към турнето и играта NJOYSummer, с която дава възможност на всички слушатели да посетят прекрасните кътчета на България, за които слушат в радиоефира и да се запознаят от първо лице с тях. През изминалата седмица над 2000 човека се включила в играта, като всеки желаещ да участва, може да го направи, като отговори на въпроса на седмицата във Facebook страницата на радио N-JOY. Пълните условия на играта можете да намерите тук.

Където и да сте, не спирайте да пътувате с NJOYSummer и ритъма на лятото. Последвайте радио N-JOY във Facebook и Instagram, за да съпреживеете NJOYSummer – единствената по рода си кампания в българския радиоефир, която отразява актуалните събития и уникалните забележителности на България чрез преките включвания на емблематичните водещи на радио N-JOY.

[1] По данни на Facebook Business Manager (Meta Business Suite) участниците в играта NJOYSummer за 2023 г. са 46 209, което е с 96 % повече от участвалите през 2022 г.

