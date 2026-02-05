Нарушаваме правилата с "Престъпление 101" от 20 февруари в кината

Поемете дълбоко дъх и издишайте. Усетете момента – на 20 февруари изживейте на големия екран стилния криминален трилър "Престъпление 101".

Воден от режисьора на шокиращия The Imposter Барт Лейтън и с участието на Крис Хемсуърт, Хали Бери, Марк Ръфало и Бари Киогън, филмът предлага изключително напрегната история за контрол, риск и високи залози, решена в жанровите традиции на класики като "Булит", "Аферата Томас Краун", "Крадец" и "Drive: Живот на скорост".

Вдъхновен от едноименната новела на Дон Уинслоу (Сатори, Диваци, The Cartel), "Престъпление 101" проследява мистериозен крадец (Крис Хемсуърт), чиито дръзки обири по магистрала 101 объркват полицията. Когато пред него се открива възможност за последен удар – най-големият досега – пътят му се пресича с този на разочарована застрахователна брокерка (Хали Бери), също изправена на кръстопът. Докато двамата се впускат в рисковано партньорство, решителен детектив (Марк Ръфало) е по петите им, а залогът вече не са само парите, а самото им оцеляване…

Снимка: Форум Филм България

Трейлърът на "Престъпление 101" ни отвежда още по-дълбоко в опасен свят на иконичната магистрала 101, където доверието е най-ценната валута, а всяка грешка може да бъде фатална. Използвайки неподправения си усет за реализъм, психологическа дълбочина и морална амбивалентност, Барт Лейтън изгражда елегантна и интелигентна нео-ноар история, в която екшън, напрежение и драма се преплитат в експлозивен, високооктанов жанров коктейл, който ще стимулира вкусовите ни рецептори за вълнуващо кино през февруари.

Снимка: Форум Филм България

Режисьор на "Престъпление 101" е Барт Лейтън (The Imposter, American Animals), който е и сценарист, заедно с Питър Страуан (Дама, поп, асо, шпионин, Конклав), по едноименната новела на Дон Уинслоу. Продуценти са Крис Хемсуърт, Бен Грейсън, Барт Лейтън, Ерик Фелнър, Тим Бивън, Димитри Доганис, Дерин Шлесинджър и Шейн Салермо. В ролите са Крис Хемсуърт, Хали Бери и Марк Ръфало, Моника Барбаро, Бари Киогън, Ник Нолти, Кори Хокинс, Дженифър Джейсън Лий, Тейт Донован и др.

Нарушаваме всички правила с "Престъпление 101" от 20 февруари само в кината на 2D, 4DX и IMAX.