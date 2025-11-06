МОЛЕЦ разпродаде две дати в Зала 1 на НДК

На сцената за концерта „Параклис“ – Акустично, „Молец“ излязоха в разширен състав с 18 музиканти, сред които РОБИ, Ернесто Валенсуела, вокалното трио „Фида“, както и „Quarto“ квартет, с който групата изпълни емблематичните си песни “7 дни”, “Еуфория” и “Вятъра” .

“Параклис” е един по-интровертен албум. Параклисът е място, в което влизаш за да споделиш неща, които не би могъл да споделиш пред хората, и излизаш променен. Това се случи с мен, докато пишехме този албум”, каза Юли Славчев.

“Преди почти 4 години обявихме първия си концерт в най-малкия клуб в София. Поради интереса на хората имахме възможност да пуснем и втора дата. Днес имаме две поредни разпродадени дати в Зала 1. Не мога да Ви опиша как се чувстваме”, сподели Крис Макаров.