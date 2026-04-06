Модната сцена отново е тяхна в "Дяволът носи Прада 2" – от 29 април само в кината

Почти две десетилетия след премиерата на филма, превърнал се в истинска икона на поп културата, "Дяволът носи Прада 2" връща зрителите в бляскавия и безкомпромисен свят на модната индустрия. Мерил Стрийп, Ан Хатауей, Емили Блънт и Стенли Тучи отново влизат в емблематичните роли на Миранда Пристли, Анди Сакс, Емили Чарлтън и Найджъл, за да ни отведат обратно в елегантните офиси на списание Runway и динамичните улици на Ню Йорк. Продължението разгръща нова глава от историята за амбицията, влиянието и цената на успеха. "Дяволът носи Прада 2" превзема кината от 29 април, а билетите вече са в продажба.

Финалният трейлър на "Дяволът носи Прада 2" предлага най-подробния досега поглед към историята, съпроводен от оригиналната песен „Runway“, изпълнена от Лейди Гага и Doechii. Клипът загатва за новата роля на Анди Сакс в редакцията на Runway, където тя се завръща като редактор, за да помогне на списанието да се справи със сериозен скандал и нарастващия медиен натиск около Миранда Пристли. В трейлъра виждаме и нови персонажи, сред които героинята на Симон Ашли – новият асистент на Миранда, както и напрежението зад кулисите на модната империя, където старите съюзи се променят, а новите амбиции тепърва се сблъскват.

Филмът събира отново оригиналния творчески екип зад първата част – режисьора Дейвид Франкъл и сценаристката Алайн Брош Маккена. Освен завръщането на основния актьорски състав, към него се присъединяват редица нови звезди, сред които Кенет Брана, Симон Ашли, Джъстин Теру, Луси Лиу, Би Джей Новак, Полин Шаламе и други.

