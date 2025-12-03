Miley Cyrus представи официалния музикален видеоклип към новата си песен "Dream As One" във вторник - почти месец след издаването на парчето.

33-годишната поп звезда се обедини с Andrew Wyatt и Mark Ronson, за да напишат баладата, която е включена в саундтрака на Avatar: Fire and Ash.

Клипът започва с пеещата Miley на фона на кадри от предстоящия научнофантастичен трилогичен филм на James Cameron.

Бившата звезда на Disney Channel е облечена в рокля без презрамки с пайети в мъгливо-пепелявата сцена на видеото, режисьирано от Glen Luchford, който преди това е заснел обложката на албума ѝ Something Beautiful и кампанията ѝ за Gucci Flora.

В понеделник песента на Miley Cyrus беше номинирана за най-добра оригинална песен на 83-тата церемония по връчване на наградите „Златен глобус“, която ще се излъчи на 11 януари по CBS/Paramount+.

Екипът на „Аватар“ е изправен пред сериозна конкуренция с песни, представени в „Wicked: For Good“, „KPop Demon Hunters“, „Sinners“ и „Train Dreams“.