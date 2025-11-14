Miley Cyrus озвучава Пандора с новия си сингъл за Avatar

Miley Cyrus представя напълно нова песен, създадена специално за предстоящия филм "Avatar: Fire and Ash" – третата част от мащабната и изключително успешна кино вселена на James Cameron.
Парчето носи заглавието “Dream as One” и ще звучи по време на финалните надписи на филма, както и в оригиналния саундтрак.
Създадена от впечатляващ екип – Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson и Simon Franglen – песента съчетава емоционалния глас на Cyrus с киноразмаха на света на Avatar.
Оригиналният саундтрак на "Avatar: Fire and Ash", включва музика от носителя на Grammy Simon Franglen, който стои и зад музиката за "Avatar: The Way of Water" и е добре познат на публиката с отличената с GRAMMY® „My Heart Will Go On“ от Titanic.
Филмът "Avatar: Fire and Ash" ще бъде в кината по целия свят от 19 декември 2025 г., и ще се прожектира ексклузивно в IMAX 3D, Dolby Cinema 3D, RealD 3D, Cinemark XD, 4DX, ScreenX и други премиум формати.
В новата част James Cameron отново пренася зрителите в Пандора, където проследяваме следващата глава от историята на Джейк Съли (Sam Worthington), Нейтири (Zoe Saldaña) и тяхното семейство. Сценарият е дело на James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, а към актьорския състав се присъединяват Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, CCH Pounder, Edie Falco, David Thewlis, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Kate Winslet и други.