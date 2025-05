Miley Cyrus издаде новия си албум

Днес Miley Cyrus не просто пуска новия си албум — тя представя своята мисия.

Озаглавен Something Beautiful, който изпълнителката описва като „опит да лекува чрез звук“, записът стъпва върху прецизно подбрани честоти с „лечебни свойства“, способни да накарат тялото да вибрира на по-високо ниво. Целият проект, вдъхновен от The Wall на Pink Floyd и филма Mandy (2018), се разгръща като концептуална поп-опера със собствен филм.

В стилово отношение Miley Cyrus си остава бунтар. Тя не се задържа върху едно и също звучене твърде дълго. 13-песенната колекция включва фокус парчето „Easy Lover“, вече познатите „More to Lose“ и „End of the World“, както и нови акценти като „Walk of Fame“. Звездата съчетава disco-глама à la Donna Summer, синтовете на New Order и шведския поп блясък на ABBA, като Brittany Howard се включва в „Walk of Fame“, а супермоделът Naomi Campbell добавя моден размах в „Every Girl You’ve Ever Loved“.

„Тази ера е покана да се издигнем заедно – да използваме музиката като лекарство и да превърнем попа в преживяване, което трансформира“.

Обложката, представена на 24 март, е заснета от именития моден фотограф Glen Luchford. На нея изпълнителката позира с винтидж тоалет от колекцията на Thierry Mugler (1997 г.) – визуално въплъщение на дръзката и кинематографична естетика на албума.

Предстоящият филм, „Something Beautiful“, е режисиран от самата Miley Cyrus, Jacob Bixenman и Brendan Walter. Продукцията ще направи премиерата си през юни и обещава да надгради аудио-визуалното въздействие албума.

Something Beautiful идва след огромния успех на Endless Summer Vacation (2023) и водещото парче „Flowers“, което донесе на Miley Cyrus първите ѝ награди GRAMMY за „Запис на годината“ и „Най-добро поп соло изпълнение“. С новия си проект тя продължава артистичната си трансформация и още веднъж доказва, че е достойна да се нареди до най-влиятелните гласове в съвременната поп музика и не само.

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Something Beautiful излиза и се разпространява на българския музикален пазар от Virginia Records и Sony Music Entertainment. Можете да закупите Something Beautiful на CD и винил в онлайн магазина на MusicMall.bg