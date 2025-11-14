Miley Cyrus е сгодена!

Miley Cyrus потвърди слуховете, че е сгодена.

Певицата и приятелят й се появиха на червения килим на премиерата на „Аватар: Огън и пепел“ в Лос Анджелис в понеделник вечер, където тя беше забелязана с блестящ пръстен.

Пред "Добро утро, Америка" във вторник, 33-годишната носителка на Grammy потвърди, че е сгодена за 27-годишния певец Maxx Morando след четири години връзка.

Cyrus разкри връзката си с Morando в интервю за британския Vogue през 2023 г. Годежът на двойката идва шест години след като певицата и актьорът Лиъм Хемсуърт подадоха молба за развод.

Cyrus пее "Dream As One" за Аватар: Огън и пепел“.