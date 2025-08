Михаела Маринова впечатли самия Teddy Swims със своя емоционален кавър на песента му "Some Things I'll Never Know".

Британската суперзвезда забеляза и сподели видео на нейното изпълнение в социалните си мрежи.

Това е вторият път, в който Teddy не остава безразличен към интерпретация на Михаела на негова песен – първият бе на хита му "Lose Control", когато ѝ изпрати и лично съобщение с думите: “You’re an angel!”

„Teddy Swims е един от любимите ми артисти. Признанието му не е просто жест – това е вдъхновение, което ще помня завинаги“,– казва Михаела Маринова.