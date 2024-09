Михаела Маринова стана част от шоуто "Над нещата" с VenZy.

Поводът за нейното гостуване в студиото на радио N-JOY беше появата на третия й студиен албум "Черна пеперуда".

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Какво разказа изпълнителката за него и съпровождащото го турне - чуйте в аудиофайла на страницата.