Михаела Филева представи новата си песен по радио N-JOY.

Талантливата изпълнителка гостува в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" и разкри подробности за "Обсебен".

Михаела сподели, че за да достигне до финалния текст на парчето, е преминала през дълъг творчески процес. С помощта на друг български талант - Ангел Проданов, познат от "Гласът на България", обаче са успели да изберат най-доброто.

Музиката и аранжиментът на песента "Обсебен", която е с 80-тарско звучене, са дело на международен екип.

Видеоклипът е режисиран от Крис Захариев, а сред популярните лица зрителите ще забележат присъствието и на Александра Богданска, Славена Вътова и Ивелина Чоева.

