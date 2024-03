Михаела Филева и Дара Екимова гостуваха на радио N-JOY

Две красиви и талантливи момичета бяха пъвите гости тази седмица в шоуто "От 10 до 2 с Нейа".

Само дни след премиерата на видеоклипа на песента „Всичко е било за добро“, Михаела Филева и Дара Екимова дойдоха в студиото на радио N-JOY и ни споделиха детайли за това тяхно съвместно сътрудничество.

Как се е стигнало до него? С кого са работили по създаването на самата песен? Кой е режисьор на видеото? Какви са били предизвикателствата за двете изпълнителки по време на снимките? Коя от двете подготвя нов албум?

Снимка: Радио N-JOY / Николай Лазаров

Отговорите на тези въпроси - чуйте в аудиофайла на страницата.