Споделете очарованието на Коледа с Михаела Филева

След успеха на последните си авторски проекти, Михаела Филева е избрана лично от екипа на Warner Music да бъде лицето на специална празнична инициатива на компанията.

Сред всички артисти, с които Warner работи в региона, нейната интерпретация на емблематичната песен на Ариана Гранде впечатлява екипа с класа, вокална енергия и топло присъствие, което улавя истинската магия на сезона.

Песента „Santa Tell Me“ е модерно, но изискано намигване към духа на класическите коледни хитове – съчетава соул и поп звучене с характерния почерк на Михаела.

Сингълът излезе едновременно във всички стрийминг платформи, a преди дни се появи и визуализация към него.