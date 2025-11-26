Christina Aguilera носи коледен дух с ново видео

Christina Aguilera сподели някои от любимите си неща във вторник вечер.

Певицата представи песента „My Favorite Things (Live from the Eiffel Tower)“ от предстоящия си празничен филм „Christina Aguilera: Christmas in Paris“.

Както беше съобщено по-рано, филмът ще има премиера ексклузивно в над 700 кина в САЩ на 14 и 21 декември в чест на 25-годишнината от албума на Кристина „My Kind of Christmas“.

Режисиран от Сам Ренч, който представи Taylor Swift The Eras Tour, филмът е заснет пред 250 гости на терасата на парижки музей, с Айфеловата кула като фон, а допълнителни кадри са заснети в известния кабаре клуб Crazy Horse.