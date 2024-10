Michael Bublé издава албум с най-големите си хитове

Правейки равносметка на историческата си кариера досега, Michael Bublé с гордост представя чисто новия си албум с най-големи хитове “The Best Of Bublé“.

Перфектен както за дългогодишни фенове, така и за новодошлите, албумът ще бъде наличен и на стандартен черен 2LP винил на 22 ноември, с ексклузивен цветен 2LP винил, наличен в официалния магазин на Michael Buble (Clear), Barnes and Noble (Olive Green) и Amazon (Бял).

Мултиплатинената суперзвезда, носител на награда Grammy, сподели неиздавана досега песен, озаглавена “Don’t Blame It On Me”. Песента се превръща в отличителен химн на Bublé. Пляскане с ръце, ясни басови линии и ярка акустична китара задават темпото, докато той пее: „Не ме обвинявай, че се влюбих в теб, всеки можеше да види, че нищо не мога да направя, за да го променя!“

Естествените кресченда, подсилени от буйна валдхорнова секция, готови за голям екран струни и мигновено пеещ се припев. Със своя жизнен дух и неудържима енергия, песента има всички предпоставки за бъдещ хит.

„The Best Of Bublé“ може да се похвали с 21 основни песни от целия му каталог. Той обхваща основополагащи хитове, като „Haven’t Met You Yet“, „Feeling Good“, „Sway“, „Everything“, „It’s A Beautiful Day“ и наскоро издадения химн „Don’t Blame It On Me“. В компилацията е включена и “Quizas, Quizas, Quizas,” втората неиздавана песен от албума, която включва лирик видео.

Bublé се присъедини към силния коучинг панел на музикалното предаване „The Voice“, заедно със Snoop Dogg, Gwen Stefani и Reba McEntire.

Миналата година той впечатляващо взе петата си награда Grammy. На церемонията през 2023 г. неговият аплодиран дългосвирещ албум „Higher“, спечели трофея за „Най-добър традиционен поп вокален албум“. Bublé има общо 12 номинации за награда Grammy до момента.

Със своите многобройни хитове и нови неиздавани завладяващи песни, албумът „The Best Of Bublé“ показва завладяващото музикално пътуване на Bublé, като същевременно загатва за още много музика, която предстои...

Снимка: Орфей Мюзик

“The Best Of Bublé“ вече eвъв всички дигитални платформи и CD чрез Reprise Records/Орфей Мюзик.

Tracklisting:

1. Feeling Good

2. Haven't Met You Yet

3. Sway

4. Everything

5. Me and Mrs. Jones

6. Home

7. L.O.V.E

8. Cry Me A River

9. Don't Blame It On Me*

10. Baby (You've Got What It Takes)

11. Fever

12. Quando, Quando, Quando

13. Save The Last Dance for Me

14. Bring It On Home To Me

15. Moondance

16. Spider-Man

17. It's A Beautiful Day

18. Hold On

19. Quizas, Quizas, Quizas*

20. Higher

21. You & I

****************

Michael Bublé е продал повече от 75 милиона албума по целия свят в хода на изключителната си кариера и се радва на огромен успех като един от най-добрите изпълнители на всички времена. С кариера, която включва 5 награди Grammy, 15 награди JUNO, звезда на Алеята на славата в Холивуд и Алеята на славата в Канада, 6 мултиплатинени албума и над 14 милиарда глобални стриймвания, Michael прекара последните две десетилетия дълбоко отдаден не само подкрепяйки „Great American Songbook“, както и да им вдъхне нов живот, но и за да внесе своя уникален стил, вокална сила и страст към вечните мелодии, които той обича. Той издава едноименния си дебютен албум, чрез Reprise Records през 2003 г., последван от поредица мултиплатинени албуми №1, включително „Call Me Irresponsible“ (2007), „Crazy Love“ (2009), „To Be Loved“ (2013), „Love“ (2018). ) и „Christmas“ (2011). 11-ият студиен албум на Майкъл „HIGHER“ (2022) отбеляза неговия 9 път в Топ 10 в класацията за най-добри продажби на албуми на Billboard и 7-ми пореден студиен албум, който дебютира в Топ 3. Известен със своето майсторство от световна класа и грандиозна концертна продукция, той изнесе разпродадени концерти в над 30 държави. С неудържим талант, енергия и глас за пеене на поп, суинг, джаз, R&B и комедия, Michael отвежда публиката си на специално пътешествие всяка вечер – пеейки от сърце, изпълнявайки им серенади с красиви любовни песни, карайки ги да се смеят, плачат и танцуват - за да им подарите вечер, която никога няма да забравят.