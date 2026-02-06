Мери Бойс Бенд издават нова плоча

Време е за четвъртия винил на Мери Бойс Бенд!

Любимата група представя „Щастливи дни“ на дългосвиреща грамофонна плоча, която излиза в месеца на любовта - като красиво послание, споделена история, приятелски поздрав и искрено пожелание.

Еклектичен албум, който включва 10 песни в добре познатата мелодична рок стилистика на Мери Бойс Бенд, със специално преработен звук, изцяло съобразен с високите критерии за издаване на плоча. Водеща отново е темата за любовта.

Групата започна издаването на албумите си на плочи по повод своята 30-та годишнина. Първи на винил излезе „Само за теб“, последван от „Дългият път към дома“, „Непознати улици“ и „Щастливи дни“, който е на музикалния пазар от 06.02.2026 г., разпространен от Орфей мюзик.

Снимка: Орфей Мюзик

Датата на официалното представяне на винила „Щастливи дни“ на концерта на Мери Бойс Бенд в София Лайв Клуб е избрана неслучайно – петък 13-ти. По време на събитието копие от него ще бъде подарено на един от закупилите билети в мрежата на Eventim.