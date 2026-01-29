Melanie Martinez се завръща с нов сингъл

Melanie Martinez се завръща с „POSSESSION“ – нов сингъл от мултиплатинения, многократно споменаван глобален алтернативен поп феномен.

С остър като бръснач текст, прикрит в лъскави мелодии, песента разкрива начините, по които властта може да се маскира като любов. Песента е завладяваща, сатирична и подчертава запазената марка на Меlanie – смесица от чар, палавост и хапливост. С над 30 милиарда глобални стриймвания, 5,54 милиарда официални гледания в YouTube и над 62,2 милиона последователи в различни платформи, Melanie Martinez е оформила и преобразила алтернативния поп в един завладяващ, иновативен и неподражаем свят по свой собствен дизайн.

Откакто се появява през 2012 г., родената в Ню Йорк латиноамериканска певица, автор на песни, режисьор и визионер не само размива границите между жанровете, но и между реалността и фантазията, привличайки публиката в топлата прегръдка на уникалното си изкуство. Мartinez пробива път с емблематичния си дебютен албум от 2015 г. “CRY BABY”.

Двукратно платиненият албум отбеляза 10-ата си годишнина миналата година и е майка на трикратно платинения „Dollhouse“, двукратно платинените хитове „Pity Party“, „Play Date“, „Pacify Her“, „Carousel“, „Mad Hatter“ и „Soap“, както и на платинените фаворити „Training Wheels“, „Sippy Cup“, „Alphabet Boy“ и „Tag, You’re It“.

Снимка: Cho Giseok

След като се изкачи до №6 в Billboard 200, този дебютен албум записа 208 непоследователни седмици в класацията. В резултат на това тя отбеляза два последователни дебюта в Топ 3 на Billboard 200 с платинено сертифицираните K-12 (2019) и PORTALS (2023). И трите албума дебютираха на №1 в класацията Billboard Alternative.

След издаването на K-12, Мelanie направи и своя филмов дебют с придружаващ мюзикъл със същото име, който след издаването си беше №6 в боксофиса по целия свят. По време на турнето си за този албум, тя дарява по един долар от всеки билет на The Trevor Project. “PORTALS” дебютира в Billboard 200 на №2 и породи „VOID“ и „DEATH“, първите ѝ оригинални песни, дебютирали в Billboard Hot 100.

През 2023 г. Меlanie пусна и парфюмна линия в партньорство с Flower Shop Perfumes. Това се случва след като оригиналният ѝ парфюм “CRY BABY”, който беше самостоятелно издаден през 2016 г., постигна голям успех с разпродадени билети за нейни изпълнения. Оттогава колекцията се разшири, за да включва свещи, спрейове за тяло и парфюмни висулки. Нейните аромати бързо се откроиха в категорията, нареждайки се сред петте най-продавани в ScentBar, водещия независим търговец на парфюми в страната.

През 2024 г. Маrtines предприема първото по рода си световно турне “The Trilogy Tour”, изпълвайки легендарни места на множество континенти, включително разпродадени последователни вечери в Madison Square Garden в Ню Йорк. През 2024 г. изпълнителката е хедлайнер и на световноизвестния фестивал Lollapalooza в Чикаго и фестивала Corona Capital в Мексико Сити.