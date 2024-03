Марианна Александрова: Здравословна супа с мисо бульон

Наближава пролетта, а после и лятото бързо ще почука на вратата. Този факт ни кара да се замислим за фигурата си и за това дали да не променим храненето си. На помощ в рубриката MasterЗона тази седмица идва Марианна Александрова от MasterChef 8.

Кулинарната от Варна ни почерпи с рецепта за салата Уолдорф в понеделник, а във вторник ни завладя с азиатско предложение - супа с мисо бульон.

Мисо е паста от ферментирала соя, която дава изключителна плътност на всякакъв вид бульони, в които се добавя. Към така приготвения бульон по желание може да се добавят соба нудли - те са здравословни, защото се приготвят от елда, която е много по-лесна за усвояване от организма.

Следващите стъпки са гарниране с продукти пожелание. Например може да се добави пилешко месо, мариновано в соев сос яйце, а за любителите на японски и източноазиатски вкусове, предложението е да добавят и малко уакаме, защото водораслите съдържат доста голямо количество колаген и са изключително полезни за организма и за кожата ни.

За още идеи може да последвате Марианна в Instagram профила й marianna_gastronomy.

Очаквайте следващия епизод на рубриката Master Зона" в шоуто "От 10 до 2 с Нейа" утре около 12:30 ч. по радио N-JOY.