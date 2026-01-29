Малтийската звезда AIDAN ще пее на финала на българската “Евровизия”

Най-голямята музикална звезда на Малта AIDAN пристига в България.

Артистът ще изпълни песента си за “Евровизия” 2026 “Bella” във финала на националната селекция на България за избор на изпълнител за конкурса в събота. В песента на Малта има силно българско присъствие - инструменталът е записан в София съвместно с български симфоничен оркестър.

AIDAN споделя за посещанието си у нас: “Нямам търпение отново да се върна в България. Това е едно от любимите ми места в Европа, хората са наистина гостоприемни и винаги много отзивчиви. Нямам търпение да се запозная с българския представител на “Евровизия.

Снимка: Entiendo

AIDAN е безспорният феномен на съвременната малтийска музикална сцена. Само за четири години, от 2021 г. насам, той записва впечатляващите 15 хита №1, превръщайки се в най-успешния поп артист на островната държава. Концертите му пълнят най-големите сцени в Малта, а пред него вече е заставала публика от над 50 000 души. През 2024 и 2025 г. AIDAN представя мащабното си авторско шоу „THE SHOW", което се разпродава за часове и събира над 10 000 зрители в най-голямата зала в Малта.

На 5 септември 2026 г. предстои следващото издание „THE SHOW" в Малта, като за събитието се очакват повече от 20 000 зрители. На 18 януари AIDAN спечели малтийския финал за „Евровизия 2026" с песента „Bella". Композицията е красива балада, която впечатлява със смелото си съчетание на малтийски, английски и италиански език. Песента е част от предстоящия албум на артиста “Cowboys Don’t Cry” („Каубоите не плачат“), чиято официална премиера е насрочена за 20 март 2026 година. През месец май във Виена „Евровизия“ ще отбележи своето 70-то издание. България и Малта ще бъдат представени във втория полуфинал – на 14 май. Големият финал на „Евровизия 2026“ е на 16 май. Последвайте AIDAN в TikTok , Instagram , Twitter , Facebook и YouTube.